Uomini e Donne: Veronica Burchiellli e Alessandro Zarino, come stanno procedendo le cose tra loro?

Veronia Burchielli e Alessandro Zarino stanno continuando la loro relazione, seppur, in questo periodo a distanza. Eppure molti fan hanno chiesto a Veronica come stessero procedendo le cose tra loro due, le sue risposta da un lato hanno tranquillizzato i followers, dall’altro, li hanno leggermente insospettiti, scopriamo cosa ha dichiarato la ragazza.

VERONICA BURCHIELLI E ALESSANDRO ZARINO: LA CONOSCENZA – La conoscenza tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino è avvenuta proprio nel programma tv Uomini e Donne. Alessandro era sul trono e tra le tante ragazze scese a corteggiarlo lui ha sempre avuto un debole per Veronica, inizialmente la conoscenza sembrava andare a gonfie vele ma, in una puntata andata in onda le cose cambiarono.

VERONICA E ALESSANDRO: LA SCELTA DI LUI E IL ‘NO’ DI LEI – In una puntata andata in onda, dopo un’esterna andata non proprio benissimo, in quanto lui aveva dichiarato che aveva subito la pressione da parte di lei che le aveva fatto conoscere tramite videochiamata i suoi nonni, molto probabilmente sentendosi pressato dal contesto aveva deciso di sceglierla per non perderla. Peccato che Veronica, sentendosi presa in giro e non credendo a pieno alle parole di Zarino gli abbiamo inizialmente rifilato un secco ‘no’.

UOMINI E DONNE: IL TRONO DI VERONICA – Maria, dopo aver visto quanto accaduto in trasmissione, ha deciso di cedere il trono alla bella Veronica. Trono durato poi, non più di un paio di settimane. La ragazza, infatti dopo aver visto Alessandro dietro le quinte della trasmissione avrebbe cambiato idea e le sarebbero sorti dei dubbi. Dubbi risolti poi la volta dopo in trasmissione quando scelse di abbandonare il trono e andare via con Zarino

VERONICA E ALESSANDRO: COME PROCEDE OGGI – Oggi la Burchielli ha risposto ad alcune domande dei fan sulla sua storia con Zarino, ecco le sue parole: “Lui si trova a casa con la sua famiglia e io con la mia. Non potrò nemmeno stargli accanto il giorno del suo compleanno” E ancora alla domanda se si fosse mai sentita innamorata ha risposto:“Difficile rispondere a questa domanda perché credo di avere ancora tanto da scoprire. Ma ad oggi ti rispondo di sì”.

LE ALTRE PAROLE DI VERONICA – “Lo chiedete sempre tutti e alla fine avete ragione a chiedere, voi, che avete sempre creduto in noi. E pensate che mi dimentico? Ho molto rispetto per voi e per questo vi posso assicurare che se ci fossero delle cosa da sapere, una volta chiarite tra me e lui, sareste i primi a essere informati. Questa situazione non aiuta, non riusciamo a vederci come la maggior parte delle coppie. Ma tutto bene”.