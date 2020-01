Uomini e Donne: Veronica e Alessandro pronti per Temptation Island?

Una delle coppie che più ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. La loro, infatti, è stata una scelta davvero insolita, ma a lieto fine.

A UOMINI E DONNE – Veronica ha vestito i panni della corteggiatrice, riuscendo a far breccia in entrambi i tronisti. Dopo varie esterne passate sia con Alessandro che con Giulio Raselli, la Burchielli scelse di corteggiare Zarino. Arrivata la scelta, però, la donna negò ad Alessandro la possibilità di una storia fuori dallo studio. Dopo questo risvolto inaspettato, Maria De Filippi decise di offrire all’ex corteggiatrice l’opportunità di salire sul trono. Sebbene fosse diventata tronista, Veronica confessò di non riuscire a dimenticare Zarino. L’ex tentatore decise così di tornare a Uomini e Donne, uscendosene finalmente insieme alla ragazza.

PRONTI PER TEMPTATION ISLAND? – Recentemente, la coppia ha rilasciato una piccola intervista dove hanno voluto parlare dei loro progetti futuri. Riguardo alla distanza che li divide (attualmente lui è a Napoli e lei a La Spezia), hanno rivelato di voler andare a convivere a Milano. Da parte di Alessandro, è nei progetti anche il ritorno in Australia e Veronica non esclude la possibilità di seguirlo. Riguardo la possibilità di vederli nella nuova edizione di Temptation Island, dove Zarino ha vestito i panni di tentatore, Veronica ha risposto: “Non lo so, non escludo niente, non escludo queste esperienze “. Neanche l’ex tronista esclude una possibilità partecipazione al programma.