Uomini e Donne: Veronica Ursida e Stefano Torrese insieme

Veronica Ursida e Stefano Torresi sono stati beccati insieme a Roma. Le loro relazioni sono nate nel programma. Si sono ritrovati insieme ultimamente per fare una cena. Almeno questo è quanto ha riportato ”Isa e Chia” nelle ultime ore, pubblicando tanto di foto.

Non è ancora chiaro se i due si siano incontrati per amicizia o meno. Magari tra loro è nato qualcosa, fatto sta che i due non hanno fatto alcuna dichiarazione al momento. Tra l’altro qualche giorno fa, Veronica aveva annunciato che non c’era nessuna conoscenza attualmente nella sua vita.

Molto probabilmente l’ex di Veronica avrebbe dunque incontrato l’ex di Pamela Barretta per una semplice chiacchierata. Veronica all’interno del programma di Uomini e Donne ha sempre avuto grandi scontri con Armando Incarnato con il quale aveva avuto anche una conoscenza all’interno del programma.

All’interno dello studio ha poi conosciuto Giovanni Longobardi e insieme hanno lasciato il programma per conoscersi meglio fuori. Dopo poco tempo la storia però è finita. Molto spesso la giovane donna ha dichiarato di essere single e di non avere alcun tipo di conoscenza in atto.

Attualmente con Stefano, Veronica sembra aver trascorso una bella serata, ma non si seguono sui social. Come mai? Forse sono solo amici, o hanno comunque deciso di intraprendere una conoscenza. Molto probabilmente nelle prossime settimane ci sarà qualche notizia da parte loro.