Uomini e Donne, Veronica Ursida in ospedale

Veronica Ursida l’abbiamo conosciuta all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. L’ex dama faceva parte del parterre femminile del Trono Over ed è stata spesso accusata di essere impegnata fuori e quindi non essere sincera all’interno del programma. Tuttavia, ad un certo punto ha abbandonato la trasmissione per amore. Ad oggi, la Ursida non fa più parte del programma e ha svelato ai follower di aver passato un difficile momento, vediamo cosa è successo.

VERONICA URSIDA IN OSPEDALE – La dama di Uomini e Donne ha svelato ai follower di non essere stata molto bene e di essere stata ricoverata in ospedale per risolvere un problema di salute che aveva da diverso tempo. Inoltre, qualche settimana fa la Ursida aveva spiegato su Instagram di aver fatto alcuni controlli di salute.

In queste ore, la donna ha pubblicato un video dal letto dell’ospedale, un po’ stanca e con il volto provato. Veronica Ursida si è limitata a riferire ai follower di aver subito un intervento chirurgico nel pomeriggio e che avrebbe aggiornato tutti sulla sua salute. Inoltre, la donna ci ha tenuto a ringraziare tutti per i messaggi di solidarietà.

VERONICA URSIDA: LE RIVELAZIONI A UOMINI E DONNE – In questi giorni, Veronica Ursida è tornata al centro del gossip dopo essere stata nominata parecchie volte proprio nel programma che l’ha lanciata nel mondo dei social. Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Giancarlo ha accusato Aurora di essere d’accordo con Veronica per parlare male di lui e della sua famiglia sui social.

Come se non bastasse, Maria De Filippi ha svelato che Veronica sta cercando in tutti i modi di tornare in trasmissione ma la redazione non l’ha accettata a causa di alcune dichiarazioni fatte da lei proprio contro Uomini e Donne. A quanto pare, non rivedremo l’ex dama nuovamente nel parterre femminile.