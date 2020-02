Uomini e Donne: Veronica Ursida pronta a voltare pagina con l’arrivo del nuovo corteggiatore?

Il parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne si è arricchito di un nuovo corteggiatore. Si chiama Andrea, di quasi trentadue anni e pronto a corteggiare Veronica Ursida.

NUOVO CORTEGGIATORE PER VERONICA – Durante la sua presentazione, Andrea, reduce da un brutto incidente, ha rivelato di aver deciso di iniziare 2020 con la ricerca dell’amore. L’uomo ha fatto breccia nel cuore del pubblico, conquistandolo con la sua gentilezza e con le parole dolci che ha rivolto a Veronica. Infatti, il nuovo corteggiatore ha confessato di aver seguito molto la Dama, per poi decidere di approdare nel programma per poterla corteggiare. I due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono mostrati colpiti positivamente dal nuovo arrivato, trovandolo genuino e sincero. Andrea ha fatto una buona impressione anche alle altre Dame, tanto che Veronica Autiero ha fatto gli auguri alla donna per questa nuova conoscenza. La Ursida si è mostrata colpita da Andrea, decidendo di volerlo conoscere. Mentre i due ballavano, Armando Incarnato ha colto la palla al balzo per invitare Alessia, la Dama venuta a conoscere Samuel Baiocchi.

LA REAZIONE DI ARMANDO – Davanti all’arrivo di Andrea, Armando si è mostrato totalmente indifferente. È ormai appurato il fatto che tra Incarnato e Veronica è un capitolo chiuso. Inoltre, è ben evidente l’astio che serpeggia tra i due protagonisti di Uomini e Donne. A dimostrare ciò è anche l’interesse che Armando ha dimostrato per Alessia, quest’ultima in crisi con Samuel.