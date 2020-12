Uomini e Donne: Veronica Ursida risponde sui social agli attacchi di Armando Incarnato

In questi ultimi giorni, una delle protagoniste del trono Over, Veronica Ursida, ha decido di dire la sua e di rispondere a tutti gli attacchi che Armando Incarnato continua a rivolgerle in trasmissione.

LA DIRETTA INSTAGRAM DI VERONICA URSIDA: LA RISPOSTA AD ARMANDO – Armando durante una puntata di Uomini e Donne andata in onda questa settimana ha attaccato nuovamente Aurora Tropea, altra donna appartenente al parterre femminile. Ha approfittato anche per tirare fuori nuovamente il nome di Veronica.

Le parole usate da Armando nei confronti di Veronica non sono state per niente carine. Anzi, l’uomo non ha mai parlato bene della donna e questa volta non ha fatto un’eccezione.

I due si sono frequentati per diverso tempo in trasmissione, ma poi le cose non sono andate bene. Proprio per questo Armando ha accusato più volte Veronica di essere falsa e di non aver mai provato interesse nei suoi confronti.

Veronica, durante una diretta Instagram, ha deciso di rispondere prontamente ad Armando Incarnato, invitandolo a non parlare più di lei in trasmissione. Ha ribadito il concetto anche più di una volta, sperando che arrivi al diretto interessato.

Ha poi dichiarato che lei è tranquilla poiché ha la coscienza pulita. Tutte le accuse di Incarnato sarebbero dunque false. Inoltre ha preso le difese di Aurora e ha dichiarato che si dispiace molto per il fatto che lui utilizzi quella donna per attaccare lei.