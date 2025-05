Uomini e Donne verso il gran finale: colpi di scena tra scelte, alleanze e addii

La stagione 2024/2025 di Uomini e Donne sta per concludersi, con l’ultima puntata in programma il 30 maggio su Canale 5. Come da tradizione, il dating show condotto da Maria De Filippi si prende una pausa durante i mesi estivi, ma le ultime registrazioni non hanno deluso le aspettative, offrendo al pubblico colpi di scena e sviluppi inaspettati.

Tra i momenti più attesi, spicca la scelta di Gianmarco Steri, che ha abbandonato il trono mano nella mano con Cristina Ferrara. Un epilogo sorprendente per molti telespettatori, convinti che la preferita fosse Nadia Di Diodato. La decisione di Gianmarco ha creato fermento tra fan e opinionisti, segnando uno dei momenti clou di questa edizione.

Parallelamente, nel trono over, le dinamiche si sono fatte incandescenti. Un’inaspettata alleanza è nata tra Gemma Galgani e Marina, accomunate dalla delusione nei confronti di Arcangelo. Dopo la puntata, le due dame hanno affrontato il cavaliere nel suo camerino, dando vita a un confronto acceso che ha lasciato il segno. Nonostante le tensioni, Arcangelo ha comunque deciso di concludere la stagione con una passerella al suo fianco.

Intensi sviluppi anche per Antonio e Cinzia. Il cavaliere ha lanciato un ultimatum alla dama, chiedendole di interrompere ogni rapporto con Arcangelo e uscire dal programma con lui. Ma un’improvvisa uscita di scena di Arcangelo, per motivi personali, ha scatenato la reazione emotiva di Cinzia, che ha voluto salutarlo a tutti i costi. Il gesto ha sollevato critiche, con Tina Cipollari in prima linea contro quella che ha definito una sceneggiata fuori luogo.

Un finale di stagione carico di emozioni e contrasti, che promette di lasciare il segno fino all’ultimo minuto di messa in onda.