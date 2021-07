Uomini e Donne, flirt in corso tra Virginia Stablum e Luchè?

Come si legge dal sito online ”VeryInutilPeople” ci sarebbe un flirt in corso tra Virginia Stablum e Luca Imprudente, in arte Luchè. La ragazza aveva già partecipato a Uomini e Donne ed era stata la scelta di Nicolò Brigante.

Nel gennaio del 2021 Virginia, aveva avviato un concorso sui social per trovare un nuovo fidanzato. Non sappiamo se tra i candidati c’era anche il famoso rapper. I due, però, avrebbero optato per la privacy, almeno inizialmente.

Infatti, sembra proprio che la nuova coppia sta cercando di vivere la loro storia in maniera proprio indiscreta. Sembra inoltre, che i due stiano attenti a non lasciare tracce della loro storia sui loro profili social.

VIRGINIA E IL RAPPER INSIEME? L’INDIZIO – Ci sarebbe stato un indizio che ha fatto notare che i due sono stati definitivamente insieme. Nel profilo Instagram del rapper ci sarebbe un piccolo dettaglio che ha mostrato che i due si trovavano insieme a Ibiza tra il 5 e l’8 giugno.

Il rapper e l’ex corteggiatrice hanno entrambi soggiornato a Oku, un residence a cinque stelle che si trova nel quartiere di San Antonio. Insomma staremo a vedere se i due decideranno di dichiarare ufficialmente il loro amore. Per vedere le loro storie clicca qui.