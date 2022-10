Uomini e Donne, Vittoria Deganello è incinta. La segnalazione: “Alessandro Murgia ha deciso di prendersi le proprie responsabilità”

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai tempi di Mattia Marciano, è incinta di una femmina ma il mistero sulla questione legata al padre si infittisce sempre più. La giovane ebbe per un periodo molto limitato della sua vita un flirt con il calciatore Alessandro Murgia, pertanto è chiaro che il padre della futura bambina è lui.

Il flirt con Murgia e la gravidanza

Alessandro Murgia, ai tempi della presunta storia con la Deganello, era sposato e aveva da poco avuto due figli. Stando alle varie segnalazioni, pare che la moglie del calciatore abbia deciso di lasciarlo e proseguire la sua vita da sola, ma la frequentazione di lui con la Deganello non è comunque durata.

Sta di fatto che dopo poco tempo da questo flirt, Vittoria ha annunciato la sua gravidanza. In tanti si sono fatti domande sul padre e pare che l’uomo abbia deciso di non prendersi la responsabilità, tant’è che durante l’annuncio della donna non è stato mai menzionato.

Cambio di rotta per Murgia?

Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, ha lanciato una notizia molto importante su questa gravidanza. Pare che il calciatore abbia fatto un cambio di rotta e deciso di prendersi le sue responsabilità e crescere questa bambina.

“Alessandro Murgia ha deciso di prendersi le proprie responsabilità. Sarà dunque padre a tutti gli effetti della ‘bimba in grembo alla sua ex Deganello’. I due non avrebbero più intenzione di tornare insieme. Inoltre, Murgia si sarebbe lasciato con la moglie e madre dei suoi bambini” ha fatto sapere Rosica. Questo vuol dire che i due sicuramente non torneranno insieme ma almeno la piccola potrà contare anche sul suo papà.