Uomini e Donne, volano accuse tra Giovanna e Sammy: non passa inosservata una frase del corteggiatore

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove più volte si sono accesi i toni tra i protagonisti. Accesa è stata sicuramente la lite consumata durante il Trono Classico, vedendo protagonisti la tronista Giovanna Abate e Sammy Hassan. Tra i due, infatti, sono volate pesanti accuse e, inoltre, non è passata affatto inosservata la frase del corteggiatore.

“Ad ogni passo avanti, c’è uno dei due che ne fa tanti indietro” – Questa puntata del programma ha visto l’abbandono di Alessandro Graziani, uno dei corteggiatori di Giovanna. Al centro dei riflettori, però, è finita l’accesa discussione tra lei e un altro corteggiatore, Sammy. I due, per via del loro orgoglio e del carattere forte che hanno entrambi, finiscono il più delle volte a litigare. Anche questa volti, i toni tra i due protagonisti si sono accesi. A dare inizio al tutto è stata la Abate, lamentandosi del comportamento del ragazzo durante l’esterna. Secondo lei, infatti, Sammy avrebbe trovato un pretesto stupido per litigare. Il corteggiatore, dal canto suo, ha accusato la tronista di vedere sempre il marcio nei suoi gesti. Giovanna ha dichiarato:

“Ogni volta che facciamo dei passi in avanti, che costano a tutti e due perché siamo orgogliosi, permalosi, pesanti, c’è sempre uno dei due che fa tanti passi indietro. Lo stato d’animo con cui me ne sono andata non è lo stato d’animo che l’uomo che voglio deve darmi”.

Sammy ha spiegato di sapere che esistono dei forti sentimenti da parte di entrambi, ma, secondo lui, c’è sempre qualcosa che rovina il tutto:

“Con lei mi sembra di vivere un amore malato: può essere passionale, perché siamo entrambi forti, testardi… In intimità potremmo stare benissimo e poi potremmo esagerare on le parole e con i toni. Penso che l’amore sia un’altra cosa, che sia compensarsi, e vorrei che la persona che stia al mio fianco mi migliori”.

SAMMY SI TRADISCE IN PUNTATA – Durante lo scontro, a intervenire è stato Davide, accusando il rivale di non stare accanto a Giovanna in un momento così delicato per lei poiché vicina alla scelta. Una frase del corteggiatore non è affatto passata inosservata, finendo per tradirsi da solo: “Se ti volevo dire di no me ne andavo”. Dopo questa dichiarazione, sembra più che limpida la risposta che Sammy potrebbe dare se dovesse essere scelto da Giovanna. Il ragazzo, però, è frenato per via dei tanti alti e bassi con la tronista.