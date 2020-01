Uomini e Donne, Zarino e Basciani escono insieme: la battuta di Jack su Instagram

Come siè potuto vedere nelle varie edizioni, a Uomini e Donne non nascono solo amori, ma anche forti amicizie. Un esempio è il rapporto che si è instaurato tra l’ex tronista Alessandro Zarino e Alessandro Basciani, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Basciani, nell’ultima uscita con Alessandro, ha portato anche il figlio Nicolò. A parlarne è stato l’ex tronista sui social: “Abbiamo passato una mezza giornata io e il mio amico Alessandro Basciano con il piccolo Nicolò. Che spettacolo quel bambino!”.

LA BATTUTA DI JACK – La Instagram Story è stata vista anche da Jack Vanore, amico di Basciani ancor prima di Uomini e Donne. Il ragazzo ha voluto commentare la vicenda, scherzando: “O vi sto antipatico o avevate una fifa mostruosa di fare una brutta figura assieme a me! Ci sono rimasto male!”. Non è mancata, ovviamente, la replica di Basciani.

LA SFIDA DI ALESSANDRO – “Io e Ale non ci siamo potuti andare ad allenare insieme questa mattina. Domani lo faremo, e ricordati una cosa: questa volta non si scherza perché ho trovato Alessandro in formissima come sempre, io sto stra in forma, di conseguenza ti aspettiamo. La sfida è partita, quindi sei tu che manchi all’appello!”, così ha dichiarato Basciani sui social. Mantenendo sempre un tono goliardico, l’ex corteggiatore ha voluto sfidare l’amico.