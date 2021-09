Uomini e Donnne: Jessica Antonini vorrebbe tornare sul trono e fa un annuncio a Maria

Una delle protagoniste della scorsa edizione di Uomini e Donne, ossia Jessica Antonini ha fatto una dichiarazione importante. Proprio ora che sta per cominciare la nuova edizione del trono classico la ragazza si è detta disposta a tornare sul trono.

LE PAROLE DI JESSICA ANTONINI – “Io quest’anno avevo rimandato la candidatura…”, ha dichiarato la ragazza. Ancora non sappiamo se la redazione però deciderà di accogliere la sua candidatura.

JESSICA ANTONINI COME CORTEGGIATRICE? MAI DIRE MAI – Jessica Antonini a Mondo Tv24 ha poi confessato che pur di tornare a Uomini e Donne farebbe anche la corteggiatrice. ”Mai dire mai”, ha infatti dichiarato. Ha poi sostenuto che forse proverebbe un certo interesse per uno dei tronisti, ossia Mattia, ma poi ha specificato che sarebbe troppo piccolo.

LA FRECCIATINA CONTRO IL SUO EX DAVIDE – Per quanto riguarda il suo ex Davide ricordiamo che i due non si sono lasciati nel migliore dei modi, anzi lei ha usato parole piuttosto dure nei suoi confronti. Lui però ha sempre risposto con pacatezza ed educazione.

Ha poi specificato che nella scelta fatta lei aveva solo seguito i suoi sentimenti. Ha quindi agito d’istinto. Infatti il suo trono è durato poche settimane, nonostante tutti le avessero consigliato di aspettare ancora un po’ prima di fare la sua scelta.