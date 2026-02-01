Uomo di 55 anni trovato senza vita in casa, la tragedia in provincia di Caserta

Nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno di un garage privato, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo in un complesso residenziale di Santa Maria Capua Vetere, nella zona del Parco Avion. La scoperta ha immediatamente scosso i residenti.

L’allarme è scattato intorno alle ore 18, quando è stato rinvenuto M.V., 55 anni, in una condizione che non lasciava spazio a dubbi. L’uomo era già privo di segni vitali al momento del ritrovamento.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di intervento si è rivelato inutile. I sanitari hanno potuto soltanto certificare ufficialmente il decesso.

A seguire sono intervenute le forze dell’ordine, con i carabinieri della compagnia locale e gli agenti del commissariato sammaritano, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.