lunedì, Febbraio 2, 2026
Attualità

Uomo di 55 anni trovato senza vita in casa, la tragedia in provincia di Caserta

Di Moreno Zannone
Nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno di un garage privato, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo in un complesso residenziale di Santa Maria Capua Vetere, nella zona del Parco Avion. La scoperta ha immediatamente scosso i residenti.

L’allarme è scattato intorno alle ore 18, quando è stato rinvenuto M.V., 55 anni, in una condizione che non lasciava spazio a dubbi. L’uomo era già privo di segni vitali al momento del ritrovamento.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di intervento si è rivelato inutile. I sanitari hanno potuto soltanto certificare ufficialmente il decesso.

A seguire sono intervenute le forze dell’ordine, con i carabinieri della compagnia locale e gli agenti del commissariato sammaritano, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

