Uova di Pasqua ritirate dal mercato, i lotti interessati

Alcune uova di Pasqua commercializzate con il marchio “Mennella” sono finite al centro di un richiamo precauzionale dopo la scoperta di possibili allergeni non segnalati in etichetta. Una criticità che assume particolare rilievo per i soggetti celiaci, ai quali viene raccomandato di evitare categoricamente il consumo del prodotto per non incorrere in rischi per la salute.

La segnalazione è stata diffusa dal Ministero della Salute tramite il proprio canale ufficiale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare. Questo sistema consente di informare rapidamente i consumatori e di intervenire con tempestività in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza dei prodotti presenti sul mercato.

Nel mirino del provvedimento rientra l’Uovo Nocciolato Mennella, disponibile in diverse varianti e venduto in confezioni da circa 450 grammi. I codici dei lotti interessati sono 57/26, 058/26 e 084/26, tutti accomunati da un termine minimo di conservazione fissato alla fine di agosto 2026.

La produzione è stata effettuata da Artika S.r.l. nello stabilimento di Torre del Greco, nell’area metropolitana di Napoli. A scopo cautelativo, i consumatori in possesso delle uova appartenenti ai lotti indicati sono invitati a non consumarle e a restituirle al punto vendita, dove potranno richiedere il rimborso o la sostituzione, anche in mancanza dello scontrino fiscale.