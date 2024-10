Uragano Milton: potenziale catastrofe per la Florida

L’uragano Milton, ora di categoria 5, non dà pace ai cittadini americani e rappresenta una grave minaccia per la Florida, con il potenziale di diventare il più devastante uragano a colpire le coste degli Stati Uniti negli ultimi cento anni.

Circa un milione di residenti sono in fuga per mettersi in salvo dalle conseguenze di questo evento e gli allarmi per inondazioni sono stati emessi per oltre 20 milioni di persone.

Gli effetti del cambiamento climatico

La Casa Bianca ha attivato misure di emergenza, consapevole dell’impatto che i danni causati dall’uragano e le risposte governative potrebbero avere sulla campagna elettorale tra Donald Trump e Kamala Harris. Il tycoon e la vice presidente, infatti, potranno giocarsi il tutto e per tutto in vista delle imminenti elezioni presidenziali, non sono quindi ammessi errori.

Nel 2017, circa 7 milioni di persone furono costrette ad evacuare la Florida a causa dell’uragano Irma. Per affrontare al meglio l’emergenza attuale, lo Stato sta attivando stazioni di rifornimento e punti di ricarica per veicoli elettrici lungo le vie di evacuazione, basandosi sulle lezioni apprese da precedenti eventi calamitosi.

Nel frattempo, un meteorologo di NBC6 ha espresso la sua angoscia in diretta, definendo l’uragano e la situazione “orribile” e “incredibile”, attribuendo la sua intensità ai fenomeni del riscaldamento globale e del cambiamento climatico.