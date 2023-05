Ursula Bennardo, pesante attacco ad Aurora Tropea: “Si prepara i copioni”

Sebbene siano trascorsi anni dalla sua avventura a Uomini e Donne, Ursula Bennardo continua a seguire con attenzione il dating-show di Maria De Filippi. A dimostrare ciò sono stati i taglienti commenti che l’ex Dama ha rivolto nei confronti di alcuni protagonisti del Trono Over.

“Si prepara i copioni” – Il ritorno a UeD da parte di Aurora Tropea non è stato gradito da tutti. A dimostrarsi contrariata dalla decisione della donna è stata proprio la Bennardo, quest’ultima ha infatti accusato la Dama di non essere affatto sincera:

“Penso che Aurora si prepari i copioni per infangare gli altri e provare ad emergere ma non ha capito che li nessuno è scemo e neanche noi da casa che guardiamo!”.

La moglie di Sossio Aruta non ha speso belle parole nemmeno per Armando Incarnato, sottolineando il suo strano e altalenante comportamento. Inoltre, Ursula ha fatto notare come il Cavaliere non abbia ancora concluso nulla con nessuna donna nonostante sia nel programma da mesi.

Infine, l’ex Dama di Uomini e Donne ha parlato degli scontri tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, una delle nuove troniste del Trono Classico. Tra le due donne, come visto nelle ultime puntate, non scorre affatto buon sangue. A commentare questo rapporto è stata anche la Bennardo, schierandosi dalla parte della Dama:

“Roberta ha carattere e nel bene e nel male esprime ciò che pensa, l’appoggio in pieno su Nicole, pensante che quando c’è lei al centro dello studio io approfitto per fare altro allontanandomi dalla tv! Penso, comunque, che Roberta abbia bisogno di un uomo forte che capisca che dietro la sua forza c’è tanto bisogno di protezione ed amore, un po’ come tutte le donne forti! Arriverà. Preferisco sempre di più chi può sembrare forte e str***a e magari non lo è, anziché finte vittime e fragili ma in realtà streghe!”.