Ursula Bennardo, scontro sui social con l’ex Sossio: “Io sono schifata”

In questi giorni si è consumato l’ennesimo scontro social, questa volta ad essere protagonisti sono Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Dopo la recente separazione, tra i due ex volti di UeD ci sarebbero non pochi attriti, come dimostrato anche dal recente botta e riposta avvenuto su Instagram.

“Io sono schifata” – Lo scontro ha avuto inizio da una domanda rivolta all’ex volto del Trono Over. Dopo aver aperto il box domande, un utente ha chiesto a Sossio: “Vedi i tuoi figli più spesso di quanto vedi Bianca?”. A questa domanda, l’uomo ha così risposto: “Purtroppo li vedo poco, sono lontanissimi. È una situazione molto difficile da gestire. Lo era prima, figuriamoci adesso con Bianca”.

Davanti alla risposta dell’oramai ex compagno, Ursula è sbottata duramente sui social. Attraverso le sue storie di Instagram, si è scagliata duramente contro Sossio, facendo intendere che lui la stia provocando:

“Vi sembra normale che un genitore lontano chilometri da sua figlia, per sua scelta e comodità, che ha visto pochissimi giorni in quasi nove mesi, anziché preoccuparsi della sofferenza che sta creando e disagi si preoccupi invece solo di: vietare che sia esposto sui social, vietare il consenso all’espatrio e vietare il rinnovo dei documenti? Per impedirle di viaggiare con la mamma in vacanza”.

La donna ha poi proseguito:

“Strumentalizzare mamma, figlia e la situazione (con racconti fittizi) per attirare l’attenzione sui social? Inventando addirittura box domande studiate. Una persona che non ha mi sostenuto spese di una casa e mantenuto i figli, pensi che sia un bancomat per 200 € mensili che invia a un figlio? Non occupandosi di null’altro né fisicamente, né mentalmente, né altro. Pensando inoltre che il genitore si possa dare anche solo virtualmente da un telefono per mesi e anni e sentirsi un buon genitore?”.

Ha poi così concluso: “Ovviamente io sono schifata e mai avrei voluto riparlarne qui, anche perché c’è chi se ne sta occupando… purtroppo però la pazienza ha un limite e la mia lo ha raggiunto. Non finisce una storia così fresca e in età adulta per non amore! Ma solo per motivi molto gravi, che per motivi legali non posso raccontarvi. Perdonatemi, ma sono esausta”.

LA REPLICA DELL’EX GIEFFINO – Dal canto suo, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle dure parole della Bennardo. L’uomo ha totalmente smentito la versione dell’ex Dama, arrivando ad accusarla di avergli addirittura rovinato la vita:

“La sofferenza e i disagi sono frutto delle tue bastar***te”. Grazie per avermi preso per il c*** per 5 anni e avermi rovinato la vita. Sono un bravo genitore e lo dico a voce alta perché ci sono sempre, nonostante le difficoltà”.

Ha poi ribadito che è proprio la Bennardo a non permettergli di stare di più con Bianca, la figlia nata dalla loro storia d’amore: “Sono 9 mesi che mi vieti di dormire con mia figlia perché sono un maschio, fai vomitare. Sei stata a Napoli, a cinque chilometri da casa mia, e non mi hai portato mia figlia pur sapendo le mie difficoltà nel venire a Taranto”.