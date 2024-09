Ursula Bennardo, tornerà a UeD? “Ancora non sono pronta. Sossio tornerebbe subito”

A distanza di mesi da quando è finita la turbolenta storia con Sossio Aruta, Ursula Bennardo ha rotto il silenzio. Ospite a Casa Lollo, l’ex Dama ha parlato per la prima volta della sua rottura con l’ex Cavaliere, raccontando la sua versione.

“Ancora non sono pronta. Sossio tornerebbe subito” – La loro storia nata proprio a Uomini e Donne è stata costellata di svariati tira e molla e di periodi di crisi che sono sempre riusciti a superare. Alla fine, però, i due quest’anno hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione, in modo per nulla pacifico.

Ospite del salotto virtuale di Lorenzo Pugnaloni, l’ex volto del Trono Over ha deciso di raccontare la sua versione della fine della storia con l’ex Cavaliere. La Bennardo ha spiegato di non aver mai vietato all’ex compagno di vedere la figlia:

“Io apprendo adesso da te che io non voglio far vedere la bambina a Sossio, in quanto non ci sono stati mai né divieti né problemi. A gennaio è andato via di casa e ha deciso lui di andare via dalla mia città e tornare dalle sue parti. Con la bimba ha sempre avuto carta bianca, di media è venuto cinque volte in otto mesi. Sono una persona molto adulta quindi so quale è il bene dei bambini. I problemi li abbiamo avuti noi come coppia ma continuiamo a essere i genitori di Bianca, quindi smentisco la notizia che io non gliela faccio vedere. Io della nostra separazione, per motivi personali e legali, non ne ho mai parlato ma ho solo detto che non potevo mostrare Bianca sui social perché Sossio me lo aveva impedito. Anzi, io spero che lui possa vederla con più di costanza. Io avrei voluto avere un bel rapporto ma ancora ad oggi questo non è possibile. Non abbiamo alcun tipo di contatto, se non messaggi per la bambina. Abbiamo attraversato tante crisi ma speravo sempre in un recupero, quindi chi è stato attento sa, che come relazione non è mai andata bene. Abbiamo divergenze caratteriali, di cultura, veniamo da due mondi completamente diversi. Ci siamo lasciati 100 volte in 5 anni e lui lo dichiarava subito sui social, io invece non lo dicevo per i nostri 5 figli e a volte alcuni di loro lo apprendevano dai social”.

Parlando dei motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato:

TORNERÀ A UOMINI E DONNE? – Per quanto riguarda un suo ipotetico ritorno al dating-show di Maria De Filippi, al momento la Bennardo non se la sente di dare un’altra opportunità all’amore:

“Tornerei a Uomini e Donne da dietro le quinte per abbracciarli tutti ma al momento non sono pronta a tornare nel parterre. Poi magari, chissà. Sossio sarebbe tornato anche dopo 10 giorni, un po’ conoscete il suo carattere”.