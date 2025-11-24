Usa, nuovo accordo con l’Ucraina: “Deve rispettarne pienamente la sovranità”

Nella giornata di domenica 23 novembre, a Ginevra si sono tenute le trattative tra gli Stati Uniti e l’Ucraina per stilare un accordo che porti la fine della guerra con la Russia. Dai 28 punti stilati da Donald Trump, l’accordo si sarebbe ridotto a 19. Nonostante i risultati, però, non sarebbe ancora giunta un’intesa.

ACCORDO USA-UCRAINA – Stando a una nota pubblicata dalla Casa Bianca, il colloquio “si è concluso con un’intesa condivisa che la giornata domenica ha segnato un significativo passo avanti e che un coordinamento stretto e continuo sarà essenziale mentre le parti lavorano per una pace duratura e globale”.

In una dichiarazione congiunta, gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno voluto sottolineare come siano intenzionati a raggiungere la pace. Inoltre, si legge: “Le discussioni hanno mostrato progressi significativi verso l’allineamento delle posizioni e l’individuazione di chiari passi successivi. Hanno ribadito che qualsiasi accordo futuro deve rispettare pienamente la sovranità dell’Ucraina e garantire una pace sostenibile e giusta. A seguito delle discussioni, le parti hanno redatto un quadro di pace aggiornato e perfezionato”.

LA REAZIONE DEL CREMLINO – Tale posizione è stata bocciata dal Cremlino. Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera, ha commentato la proposta europea come “a prima vista poco costruttiva” e “non funziona per la Russia”. Il consigliere si è mostrato fiducioso del piano di Trump, poiché “molti dei suoi punti sono per noi accettabili”. Ushakov ha inoltre denunciato le “speculazioni” attorno al piano, ribadendo che Mosca si fida solo delle informazioni provenienti direttamente dagli Stati Uniti.