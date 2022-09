UX Design Agency: esistono in Italia agenzia specializzate in UX design?

UX è un acronimo che sta per “Esperienza utente” ed è un campo innovativo nella digitalizzazione.

Essendo una tecnica nata negli Stati Uniti, si tratta di un servizio molto particolare e che sta riscuotendo sempre più successo, ma esistono ux design agency di qualità anche in Italia?

Vediamo meglio cos’è la UX e come scoprire a chi rivolgersi.

UX design agency: di cosa si occupa

Come abbiamo detto nelle righe precedenti, l’UX design agency può davvero aiutare a far decollare un progetto di portale online.

La UX è l’esperienza utente, consiste cioè nell’analisi dell’esperienza che l’utente fa quando conosce un nuovo prodotto tramite portale o sito web.

Appoggiarsi ad un UX design agency professionale è importante per progettare un portale che possa regalare un’esperienza utente avvincente e coinvolgente.

Un’UX design agency come Creative Navy può verificare , grazie ai suoi professionisti qualificati, debolezze e punti di forza del progetto digitale.

Uno dei concetti più importanti che la ux design agency andrà a testare è l’usabilità del sito, ossia l’insieme di percorsi che l’utente può compiere sul sito al fine di tenerlo all’interno del portale e di giungere alla conversione, cioè alla vendita, nel caso si tratti di un e-commerce .

Progettare un’esperienza positiva per i clienti significa insomma migliorare la performance di ogni prodotto digitale.

Ma quali sono gli strumenti messi in campo dalla UX design agency per migliorare ogni esperienza digitale?

Prima di tutto si devono creare esperienze memorabili: curare estetica, usabilità ed inclusività porteranno i clienti a restare per più tempo e più volentieri a navigare sul nostro portale.

Seconda tecnica messa in campo dai professionisti è volta a saper leggere i report e quindi migliorare le conversioni ed il tasso di fidelizzazione degli utenti.

I professionisti della ux design agency poi offrono un vantaggio molto concreto per ogni imprenditore: si tratta di ottimizzare le risorse allocate per lo sviluppo, andando così a risparmiare prevedendo i costi imprevisti.

UX design agency: le fasi del processo

In cosa si concretizza il processo di analisi ed il progetto che può portare un’ux design agency ad un progetto digitale?

Prima di tutto è importante gestire fasi di ricerca: si tratta di organizzare focus group e gruppi di ricerca che servano a conoscere ed identificare esattamente chi è il target di riferimento del progetto.

Capire chi sono le persone che potrebbero diventare nostri potenziali clienti significa progettare un sito fatto apposta per catturare il loro interesse.

La seconda fase è quella della progettazione: i professionisti della ux design agency inizieranno a gestire e progettare l’architettura delle informazioni e ad ipotizzare le prime fasi di struttura del sito.

Andando avanti con il progetto si passa al prototipo: una prima simulazione interattiva che possa simulare la ux finale.

Infine ecco la fase di test: si torna a far provare il portale al campione selezionato come in linea con il target per verificare con il pubblico di riferimento che la user experience (UX) sia percepita come positiva.

UX design agency: quando rivolgersi ai professionisti

Come abbiamo visto nelle righe precedenti, l’analisi ux è un processo complesso, che unisce scienza, tecnologia, innovazione e conoscenze web.

Le ux design agency in Italia sono ancora una realtà rara ma è importante rivolgersi a professionisti del settore per avere buone opportunità di lanciare con successo il proprio prodotto sul web.

Ma in quale fase è meglio rivolgersi alla ux design agency?

Nel procedimento più corretto e consigliato dagli esperti, è fondamentale che l’analisi ux, cioè la progettazione dell’esperienza utente, sia eseguita nelle fasi iniziali del progetto e del processo di programmazione.

Questo è importante perché fin dai primi passi, il portale web che possa presentare al pubblico un prodotto o un servizio sia progettato per regalare un’esperienza utente positiva fin dal primo click e possa attirare i potenziali clienti con percorsi semplici, percepiti come positivi e condivisibili.

Aumentare le conversioni è sempre il fine ultimo della ux design agency ; proprio per questo è affidarsi a professionisti di questo innovativo settore è importante fin dai primi passi della progettazione di un progetto online non solo per andare online con un sito usabile e coinvolgente, ma anche per ottimizzare le risorse e ottenere un risparmio concreto.