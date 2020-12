V-Day: è già polemica in Campania: De Luca tra i primi a vaccinarsi

Oggi, 27 dicembre 2020, data storica per l’inizio della somministrazione dei vaccini per prevenire il Coronavirus in Europa, la prima polemica ufficiale in Italia arriva dalla Campania dopo la pubblicazione della foto del vaccino del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Secondo quanto riportato dalla Redazione di Fanpage, infatti, il nome del governatore non figurava nella lista delle persone che avrebbero dovuto riceverlo per primi. Ciò nonostante, questa mattina, all’ospedale Cotugno di Napoli, dopo una lunga chiacchierata in direzione, De Luca si è fatto somministrare una delle dosi di vaccino.

A renderlo noto è stato lo stesso Presidente pubblicando la foto su Facebook: “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”.

Oltre alla polemica riguardante l’assenza del suo nome nella lista delle prime 720 dosi del vaccino Pfizer da somministrare in Campania, si aggiunge anche il fatto che si tratta dell’unico politico in Italia, almeno rivelato pubblicamente, a farsi vaccinare. Né il Presidente della Repubblica Mattarella né il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno ancora avuto accesso al vaccino.

Tra le critiche che De Luca ha ricevuto dal mondo della politica spicca quella di Matteo Salvini che parla di esibizionismo e critica il governatore di aver tolto il vaccino a qualcun’altro che ne aveva più bisogno. Anche il sindaco di Napoli De Magistris ha qualificato l’azione di De Luca come un indegno abuso di potere.