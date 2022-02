Vacanze estate 2022: dove vivere una vacanza unica all’estero

Con l’arrivo della primavera e della bella stagione si inizia a sognare l’estate e la voglia di preparare le valigie e mettersi in viaggio verso mete lontane e inesplorate è davvero tanta. Per questo, per i viaggiatori, la primavera è uno dei momenti più elettrizzanti dell’anno visto che si possono finalmente iniziare a pianificare le vacanze.

Se vi mancano le idee o volete cercare qualche nuova ispirazione per le vostre vacanze estate 2022 potete valutare le offerte proposte da un tour operator online come Tramundi, sempre attento alle esigenze e ai desideri dei traveller. Un operatore esperto, infatti, può farvi provare nuovi itinerari e aiutarvi a scoprire meglio un luogo o ad immergervi in tantissime attività.

Soprattutto ora che la pandemia da Coronavirus sta allentando la presa, le destinazioni straniere sono in cima alla lista dei viaggiatori. Per questo, muoversi con tour operator online è certamente più sicuro e permette di offrire una varietà di esperienze uniche.

Quali mete scegliere, però, per le prossime vacanze estive? Una bella idea può essere quella di prenotare una vacanza in Malesia, per un’immersione totale nella natura. Qui si possono visitare luoghi stupendi e magici come il parco nazionale Belum-Temenggor e piccoli villaggi, come Kampung Baru e Janda Baik, che si trovano nella foresta pluviale tropicale.

Da vedere anche i templi indù, come quello di Sri Maha Mariamman e Batu Caves, il più grande e importante di tutta la Malesia. Tra le terre lontane e da sogno c’è anche la Mongolia.

Qui si può partire dall’esplorazione del deserto del Gobi passando per la Valle dei rapaci, finendo per ammirare le rupi fiammeggianti di Bayanzag e per la steppa di Bayangobi.

Se preferite il sole e la spiaggia, Cuba è certamente la destinazione ideale per le vacanze estive. Una vacanza qui vi permetterà di addentrarvi tra i coloratissimi e allegri quartieri de l’Havana, come Fusterlandia, per poi rilassarvi sulla spiaggia segreta di Pinar del Rio, dove il mare è sempre più cristallino. Per una vacanza a tutto relax, fatta di sole, spiaggia e scoperta, c’è l’Indonesia.

L’ideale è scegliere un tour nell’isola di Bali per ammirare i magici templi di Taman Ayun e Pura Tanah Lot, per poi attraversare lo splendido Parco Garuda Wisnu Kencana e rilassarsi sulla spiaggia bianca di Padang-Padang, famosa per le sue acque cristalline e per le sue colline abitate da scimmie saltellanti.

Anche la Turchia, con il suo mare, è una delle mete più ricercate dai viaggiatori. Che ne pensate, però, di visitarla in un modo più originale? Una crociera in caicco nel Golfo di Gokova può essere l’ideale per alternare al relax un po’ di avventura ammirando le deliziose isole, come quella di Orak, nota per la sua splendida barriera corallina, e quella di Longoz, dove i maestosi pini che la proteggono raggiungono la riva del mare.