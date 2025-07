Vacanze estive: quanti italiani rinunciano e quanti partono

Secondo un’analisi svolta da Emg Different, quest’anno sono 8,4 milioni gli italiani che non si concederanno le vacanze estive, nel 69% dei casi la scelta è legata a difficoltà economiche.

CHI RINUNCIA E PERCHÉ – Stando a questa indagine, la scelta di rinunciare a qualche giorno di relax è dovuto ai costi sempre più alti. Basta pensare che chi partirà spenderà in media 918 euro a persona solo per trasporto e alloggio. Per una famiglia di tre persone il conto minimo, esclusi cibo e altre spese, supera i 2.700 euro.

A decidere di rinunciare a casa sono maggiormente le persone di età tra 65 e i 74 anni, dove la percentuale sale al 23%, contro una media nazionale del 19%. A livello geografico, il maggior numero di rinunce si registra nel Nord Ovest, con lo stesso 23%.

Come già anticipato, il 69% di coloro che hanno rinunciato di andare in vacanza è per motivi economici. Nel dettaglio, il 48% di loro ha ammesso di non essere riuscito a risparmiare a causa dell’aumento del costo della vita, mentre il 20% ha spiegato di considerare il costo del viaggio e degli alloggi così alto da essere oramai inaccessibile.

Se da una parte c’è chi non viaggia in estate per via di motivi economici, il 16% degli italiani resta a casa perché andrà in ferie in un altro periodo, il 10% resterà per accudire un animale domestico, mentre circa 380 mila italiani lo faranno per stare vicino a un familiare anziano.

PRESTITI PER LE VACANZE – Non tutti però sono disposti a rinunciare: molti hanno scelto di finanziare le ferie con un prestito personale. Nei primi cinque mesi del 2025, secondo i dati di Facile.it e Prestiti.it, sono stati erogati 220 milioni di euro per coprire spese legate a viaggi. L’importo medio richiesto è di 5.500 euro, da restituire in quattro anni.