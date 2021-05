Vaccini a Napoli: sold out l’Open day di Capodichino, prenotazioni maturandi a quota 13.000

E’ stato sold out in pochissimo tempo l’open day vaccinale organizzato per la giornata di oggi, lunedì 31 maggio, nel centro vaccinale dell’hangar Atitech di Capodichino a Napoli dall’Asl Napoli 1. L’evento è stato dedicato ai cittadini che rientrano nella fascia d’età 20 – 39 e residenti a Napoli.

Ebbene sono stati ben 3.850 i cittadini a prenotarsi sulle 3.850 dosi messe a disposizione. Proseguono intanto anche le vaccinazioni a Napoli negli altri hub vaccinali, in attesa della maxiconsegna prevista per martedì, quando arriveranno in Campania 300.000 dosi di Pfizer.

Come riportato dall’Ansa, dunque “Domani (oggi n.d.r.) si faranno quindi 2.000 vaccini Pfizer a cittadini dai 40-49 anni in Mostra d’Oltremare, 1.318 seconde dosi di AstraZeneca in Stazione Marittima, 1.200 care-giver con Moderna in Fagianeria, oltre alle 300 dosi del settore regionale dei traporti nell’hub Eav con in prima linea domani Ctp e tassisti, ai vaccini a domicilio, e alle farmacie che partono domani”.

La nota agenzia di stampa ha dato informazioni anche riguardo la somministrazione delle dosi agli studenti del quinto anno: “Intanto la Regione prepara la vaccinazione per i maturandi (17-20 anni) con il portale delle adesioni che ha aperto ieri sera alle 22: finora sono circa 13.000 i prenotati.

“Le vaccinazioni, con convocazione da parte dell’Asl di residenza, partiranno dall’1 giugno prossimo, fino a esaurimento della platea iscritta. Per i 17enni il vaccino indicato è Pfizer. Per tutti gli altri sarà Jhonson & Jhonson”.