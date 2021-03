Vaccino, tutti i pazienti che hanno rifiutato AstraZeneca regione per regione

Si è alzato un vero e proprio polverone dopo la sospensione in via precauzionale del vaccino anglo-svedese, AstraZeneca. In tanti hanno espresso i loro dubbi, qualcuno ha pensato addirittura ad una mossa politica. Tuttavia, in questi giorni l’Ema ha ha dato la conferma: il vaccino è sicuro e si può riprendere con la somministrazione. Ma quanti cittadini hanno rinunciato a causa del timore?

TUTTE LE RINUNCE REGIONE PER REGIONE – Non sono tantissimi gli scettici che alla fine hanno deciso di rinunciare al siero. Non tanti ma nemmeno pochi, soprattutto in questo periodo in cui la campagna vaccinale sembrerebbe l’unica speranza per uscire da questo vortice chiamato Coronavirus. Chi si è tirato indietro? Vediamo regione per regione.

“Qualche regione ha avuto il 20% di rinunce, altre il 10 e alcune come il Lazio non ne hanno avuto alcuna. Non si devono sprecare dosi. Se non c’è alcuno in lista piuttosto che sprecare la dose bisogna vaccinare un volontario” ha dichiarato Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza.

Come ha confermato Figliuolo, il Lazio non ha avuto rinunce ma anche le Marche, dove da ieri sono ripartite le vaccinazioni con AstraZeneca. Anche in Sicilia ci sono state poche rinunce, forse addirittura qualche aumento delle somministrazioni del siero. Leggermente sopra la Toscana, dove si è verificato il 10% circa delle rinunce. “Sono contento che qui sia stata ragionevolmente superata quella paura che sembrava dominare tutti dopo la sospensione con AstraZeneca. Abbiamo visto che la percentuale di rifiuti delle prenotazioni è limitata, si va poco oltre il 10%” ha spiegato Eugenio Giani, presidente di Regione.

In Sardegna si continua a salire: circa il 20% delle rinunce, soprattutto da parte del personale scolastico. Nessuna disdetta, invece, è stata registrata dall’Aou di Cagliari, dove hanno ripreso le somministrazioni con AstraZeneca. Anche in Emilia Romagna ci sono state delle disdette da parte di over 75 ma non per quanto riguardano le Istituzioni. Tuttavia, ricordiamo che, dopo il via libera dell’Ema, se si pretende di scegliere un altro vaccini si scivolerà a fine lista.