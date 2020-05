Vaccino italiano contro il Coronavirus, prossima la sperimentazione umana

La lotta contro il COVID-19 continua, mentre un prezioso aiuto giunge da Napoli, una soluzione potenzialmente efficace. Si tratta di un vaccino italiano.

UN SIERO DALLE OTTIME PROBABILITÀ DI SUCCESSO – Dopo mesi e mesi di studi e analisi scientifiche, i primi risultati sono finalmente emersi e per nostra grande fortuna sono positivi. Infatti da tali ricerche è stato sviluppato un siero con forti probabilità di successo, derivato dal test sul plasma dei topi, nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani di Roma. Le sperimentazioni iniziali per verificarne l’efficacia sembrano funzionare. Il primo importante step è quindi andato a buon fine. Ora per quanto riguarda il secondo, la sperimentazione umana, i medici si preparano, ma non avverrà subito.

LA DICHIARAZIONE DEGLI ESPERTI – Il fondatore e amministratore della Takis di Pomezia, Luigi Aurisicchio, ha dichiarato quanto segue. «Grazie alle competenze dello Spallanzani, per quanto ne sappiamo, siamo i primi al mondo ad aver dimostrato la neutralizzazione del coronavirus da parte di un vaccino. Ci aspettiamo che questo accada anche nell’uomo. I test sull’uomo sono previsti comunque dopo l’estate. Vogliamo farli a Napoli – continua Aurisicchio – con il gruppo dell’oncologo Paolo Ascierto. Nel giro di due settimane avremo altri risultati, frutto dello studio che si chiude oggi a Castel Romano. Un’azienda Austriaca produrrà poi il vaccino su larga scala per avviare lo studio sull’uomo dopo l’estate.»

Infine, conclude il capo esecutivo della Takis di Pomezia – «La nostra speranza è quella di accedere ad un mega-finanziamento europeo mirato proprio allo sviluppo di un vaccino. E di riuscire a svilupparlo in Italia».

Se tutto procede come previsto, questo vaccino italiano potrebbe essere la chiave per sconfiggere definitivamente il virus.