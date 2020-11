Vaccino napoletano Covid, l’annuncio di Ascierto: “Dovrebbe arrivare prima dell’estate”

L’emergenza Covid-19 ha permesso all’Italia e soprattutto alla popolazione napoletana di conoscere un grande dottore, il prof. Paolo Ascierto. Si tratta di una vera e propria eccellenza campana che, a differenza di molti colleghi, preferisce stare poco in TV ma molto in Ospedale.

Nelle ultime ore, il professore ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha parlato del vaccino napoletano annunciato da De Luca: “Ci stiamo lavorando dall’inizio della pandemia su sollecitazione della ditta farmaceutica Takis con cui collaboro da tempo per la messa a punto di un vaccino con neoantigeni. A marzo abbiamo avviato lo studio sul vaccino anti-Covid che verrà sperimentato nella fase 1, oltre che al Pascale, anche allo Spallanzani di Roma e all’università Bicocca di Milano“.

Il professore ha poi parlato dell’iter da seguire, svelando che da poco è iniziata la sperimentazione sui pazienti e si tratta della fase uno. Per avere i primi risultati, però, bisognerà aspettare almeno tre mesi e poi analizzare i dati. Successivamente, si partirà con la seconda fase di sperimentazione che durerà altri tre mesi. Se non ci saranno intoppi nelle varie fasi, sarà quindi possibile iniziare la produzione.

Il dott. Ascierto ha quindi parlato dei tempi per il vaccino: “Non prima di giugno e luglio del prossimo anno, sempre se tutto procederà bene e se tutte le sperimentazioni avranno fornito risposte positive, come ne abbiamo ricevute dalle sperimentazioni sugli animali“.

Questa non può che è essere una grande notizia. Il solo fatto che un vaccino sia made in Napoli non può essere che motivo d’orgoglio.