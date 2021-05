Vaccino Pfizer, Marino: “Studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni”

Il direttore medico di Pfizer Italia, Valeria Marino, ha commentato ai microfoni di SkyTg24 il possibile allungamento a 5 settimane della finestra per la somministrazione della seconda dose. La donna ha infatti esortato ad attenersi agli studi sul vaccino.

LE DICHIARAZIONI DI VALERIA MARINO – “Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito. E’ una valutazione del Cts, osserveremo quello che succede. Come Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione” ha esordito il direttore medico.

“Dobbiamo studiare anche la necessità della terza dose, abbiamo i dati che dimostrano la copertura immunitaria a sei mesi, dobbiamo osservare i successivi sei mesi. Potrebbe essere possibile una terza dose ma forse anche non necessaria, a meno che non intervengano eventuali varianti, in quel caso una dose ‘buster’ potrebbe essere utile” ha proseguito Valeria Marino.

“Sul vaccino annuale bisogna essere molto cauti, potrebbe essere necessario entro l’anno o magari entro due” ha continuato. Valeria Marino, inoltre, ha fatto presente come “gli studi dimostrino l’efficacia del vaccino sulle varianti, in particolare la sudafricana. Vale lo stesso su quella brasiliana. L’allarmismo è più relativo alla capacità di diffusione”.

LA PAZIENTE CHE HA RICEVUTO 4 DOSI DI VACCINO – Valeria Marino ha rassicurato la 23enne ricoverata all’ospedale di Noa di Massa a seguito di una somministrazione involontaria di 4 dosi di vaccino. “Non sappiamo cosa succederà perché non sono mai stati rilevati episodi analoghi. Al momento sta bene, verrà monitorata dai medici. Non dovrebbe succedere nulla di grave” ha concluso.