“Vado a Napoli ad una condizione”, Hojlund mette in chiaro cosa vuole per venire a giocare in Campania

Il Napoli è pronto a chiudere un affare di altissimo livello: Rasmus Højlund sarà il nuovo centravanti azzurro. L’operazione complessiva vale circa 50 milioni di euro, suddivisi tra prestito iniziale, obbligo di riscatto e un ricco ingaggio destinato al calciatore. Una cifra che conferma l’ambizione della società campana e la volontà di investire su un talento in grado di fare la differenza.

Il giovane attaccante danese ha accettato con entusiasmo la proposta del Napoli, ma ha posto una condizione precisa: il trasferimento doveva avvenire con obbligo di riscatto, per dire addio definitivo al Manchester United e iniziare una nuova avventura senza vincoli con il club inglese. Una scelta di coraggio che evidenzia la sua voglia di legarsi al progetto azzurro in maniera totale.

Il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Antonio Conte hanno costruito un’operazione studiata nei dettagli. Per Højlund è pronto un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, un ingaggio da vero top player che dimostra quanto il Napoli creda nel suo valore presente e futuro.

Con questo acquisto, il Napoli si assicura un attaccante completo, dotato di fisicità, velocità, gol e ampissimi margini di crescita. Højlund rappresenta il presente e il futuro della squadra, pronto a diventare il nuovo trascinatore sotto la guida di Conte. L’arrivo del danese è anche un messaggio chiaro al campionato e all’Europa: il Napoli vuole continuare a essere protagonista, affidandosi a un talento destinato a infiammare il pubblico del Diego Armando Maradona.