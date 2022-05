Vaiolo delle scimmie, De Luca: “Simile a varicella con incubazione di tre settimane: i sintomi”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni i cui ha parlato di un argomento di grande attualità e di risalto nelle ultime settimane, il vaiolo delle scimmie.

Il governatore campano ha provato a rassicurare la popolazione, evidenziando che, al momento, non è presente alcuna emergenza e rivelando i sintomi: “Si tratta di una malattia simile a varicella, i sintomi sono febbre alta e mal di testa. Ha incubazione da una a tre settimane, presente vescicole superficiali e ingrossamento nodi“.

“Vi do subito buona notizia: esiste già un farmaco antivirale per la cura. Ad oggi non abbiamo nessuna emergenza, nessun problema. Stiamo monitorando. Non abbiamo forme di trasmissione aerea“.

Vincenzo De Luca ha infine dichiarato: “È bene non drammatizzare e non avere preoccupazioni eccessive. Appena si attenuta il problema Covid ci troviamo un altro problema? Diventa pesante“.