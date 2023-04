Val Venosta: alla scoperta di uno dei gioelli dell’Alto Adige

L’Alto Adige è un territorio pieno di gioielli ed è certo un arduo compito quello di stabilire quale sia il più luminoso, ma è certo che la Val Venosta è uno di questi. Questa estesa valle, il cui territorio va dal passo Resia fino alle porte di Merano, è una delle mete più amate dai turisti che si recano nella terra altoatesina.

Se non avete mai avuto la fortuna di soggiornare in questo angolo di paradiso, dovreste prendere in seria considerazione l’idea di trascorrerci una vacanza, da soli o in compagnia dei vostri familiari o amici. Ci sono infatti molte cose da vedere e altrettante da fare in Val Venosta. Scopriamole insieme.

Quando recarsi in Val Venosta?

Il problema non si pone; in qualsiasi stagione dell’anno la Val Venosta è pronta per accogliere i suoi ospiti; anzi, per scoprirla appieno dovrebbe essere visitata più volte, in periodi diversi dell’anno per ammirarla in tutte le sue sfumature. Peraltro, è una valle in cui il clima è molto mite e in cui si contano circa trecento giornate di sole all’anno; difficile poter avere di meglio.

Dove soggiornare?

L’Alto Adige è un territorio in cui la vocazione turistica è radicata da sempre; chiunque si rechi qui si troverà perfettamente a suo agio, sia che cerchi una vacanza di relax, sia che a spingerlo sia stato il suo desiderio di azione. Il primo suggerimento che possiamo dare è quello di prenotare la propria vacanza in questo magnifico hotel in Val Venosta a 4 stelle aperto quasi tutto l’anno e che si trova nella bella zona di Laces. Stabilita qui la nostra “base operativa”, perfettamente organizzata anche per tutti coloro che amano muoversi in mountain bike, potremo iniziare a pensare alle cose da fare e da vedere.

Cosa fare e vedere in Val Venosta?

Anche se non siete mai stati prima in Val Venosta è praticamente impossibile che non abbiate mai sentito parlare del lago di Resia, il più grande lago del territorio altoatesino; qui è possibile ammirare il campanile che spunta dalle sue acque; ogni anno migliaia di turisti vengono a fotografare questo meraviglioso spettacolo.

Un’interessante escursione che sarà amata da grandi e piccoli è quella che dal paese di Resia conduce alla sorgente del fiume Adige, il fiume più lungo della regione. Partendo dal centro di Resia vedremo il segnale che indica il sentiero numero 2 che nel giro di 10-15 minuti ci farà arrivare alla sorgente.

Altro must della Val Venosta è la splendida abbazia di Monte Maria, un antico monastero benedettino che fu consacrato nell’anno 1150; si trova a ben 1.335 metri di altezza ed è uno dei monasteri più importanti del Tirolo storico. Si trova sopra Burgusio, una piccola frazione del comune di Malles.

A Coldrano, frazione del comune di Laces, meritano una visita anche Castel Coldrano, un maniero risalente al secolo XI, e Castel Monte Sant’Anna, l’unico castello della Val Venosta circondato da un fossato.

Altro castello imperdibile in Val Venosta è Churburg (Castel Coira), un grandioso monumento, uno dei meglio conservati di tutto il territorio altoatesino e risalente al XIII sec. Nel secolo XVI diventò proprietà dei Conti Trapp che ancora oggi ne sono i proprietari.

Una grandiosa idea per una gita di famiglia, soprattutto nei mesi primaverili, quando le nevi cominciano a sciogliersi, è quella alla cascata di Parcines, una delle più belle dell’intero arco alpino.

Infine, un consiglio per gli amanti della bici: la ciclabile della Val Venosta che parte da Curon Venosta e da qui si snoda lungo il fiume Adige per circa 80 km fino a giungere alla città di Merano.