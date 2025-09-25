Doveva andare via, poi rimasto: ora Spinazzola è il miglior calciatore del Napoli di Antonio Conte

L’estate scorsa sembrava destinato a lasciare Napoli. Leandro Spinazzola, reduce da stagioni complicate e da voci di mercato insistenti, era considerato a un passo dall’addio. Invece, il destino ha scritto una storia diversa: è rimasto in azzurro e oggi, a distanza di poche settimane dall’inizio della nuova stagione, si sta prendendo la scena come protagonista assoluto.

In queste prime partite, l’esterno azzurro è sempre stato tra i migliori in campo, regalando strappi, corsa e giocate decisive sulla fascia. La sua esperienza e il suo carisma hanno dato una nuova dimensione al Napoli di Antonio Conte, che lo ha rigenerato sia dal punto di vista fisico che mentale.

La sfida contro il Pisa ha certificato la sua rinascita. Spinazzola non solo ha messo in difficoltà gli avversari per novanta minuti, ma ha anche conquistato il premio di Man of the Match. Il suo valore è attualmente inferiore ai 4 milioni di euro.

Oggi, per tifosi e addetti ai lavori, Spinazzola è considerato il miglior calciatore del Napoli in questo avvio di stagione. Una metamorfosi resa possibile dalla mano di Conte, che gli ha dato fiducia e un ruolo centrale nel suo progetto tecnico. Da partente annunciato a uomo simbolo: la storia recente di Spinazzola è la dimostrazione che nel calcio nulla è scritto, e che la rinascita è sempre possibile.