Valentina Autiero, protagonista di Uomini e Donne

Specialmente conosciuta per il programma televisivo Uomini e Donne, del quale era uno dei volti femminili più apprezzati, Valentina Autiero ha colpito il pubblico per il suo carattere deciso e schietto. Ma chi è esattamente?

LA VITA E IL LAVORO – È originaria di Anzio, in provincia di Roma, dove si diploma in vista di diventare presto economicamente indipendente. Avvia quindi con i suoi sforzi e il suo sudore una propria carriera. Prima presso uno studio dentistico come assistente alla poltrona, e in seguito come responsabile commerciale di un centro estetico, mentre la notte diventa una barlady. Tutto questo prima di diventare nota al pubblico.

UOMINI E DONNE – Valentina Autiero ha rivelato che fu un amico ad introdurla ai provini di Uomini e Donne, per farle superare una recente separazione. Ma all’epoca dovette rifiutare. Solo anni dopo Maria De Filippi la richiama e finalmente entra a far parte ufficialmente dello show. Attualmente non frequenta nessuno, se non, a quanto sembrerebbe, il nuovo volto di trono over Uomini e Donne, Simone Virdis. Per vedere delle foto di Valentina Autiero, clicca qui.