Valentina Bisti, spiega perché ha dato l’annuncio della scomparsa del Papa struccata

Lunedì mattina, Valentina Bisti ha dato il triste annuncio della scomparsa di Papa Francesco. La giornalista, a capo di un’edizione speciale del TG1, ha comunicato la notizia, non preparata, come suo solito. L’assenza di trucco e pettinatura non è passata inosservata agli occhi del pubblico.

La Bisti ha deciso di intervenire a riguardo, facendo alcune precisazioni. La donna ha rilasciato un’intervista a Fanpage, in cui ha spiegato che in realtà l’astenersi da tutto ciò è stata una sua scelta.

L’annuncio della morte del Pontefice è un momento estremamente delicato e drammatico. Secondo la giornalista, tutto deve ruotare intorno a tale notizia; e non su altro. Il focus deve rimanere solo su quello. Trucco e acconciatura potrebbero portare il pubblico a soffermarsi altrove.. Non a caso, la Bisti, chiamata d’urgenza è arrivata allo studio, con abiti non adatti alla notizia da comunicare. Si è cambiata qualche secondo prima della diretta.

Le sue parole:” Per me era fondamentale avere tutto sotto controllo, sapevo di fare la diretta più difficile della mia vita, quella che tutti i giornalisti da una parte temono e dall’altra vorrebbero fare nel migliore dei modi. Il fatto che fossi senza trucco? Al trucco non ci ho proprio pensato. Come ogni donna ho i miei trucchi nella borsa, ma in un momento di concitazione è stato l’ultimo dei pensieri.

Sapevo di non essere truccata, però mi sono anche detta che non stavo raccontando il matrimonio dei reali d’Inghilterra, è un evento drammatico che ha commosso anche me. Io a un funerale vado senza trucco anche per avere la libertà di piangere e non diventare una macchia di colore. Avevo la sola priorità di ascoltare la regia, essere in sintonia con i miei colleghi in studio“.