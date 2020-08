Valentina Dallari, ore di preoccupazione e paura: finita in ospedale

Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari, ha avuto un grande spavento. La ragazza. da come ha spiegato su Instagram, è stata costretta a recarsi in ospedale.

GRANDE SPAVENTO – Da come raccontato da lei stessa, la deejay è stata colta da un forte attacco di panico, terminato con uno svenimento. Svenendo, la ragazza ha colpito la testa sul tavolo in giardino, facendola subito correre in ospedale.

Dopo i vari controlli per accertarsi che il colpo non avesse provocato alcun danno preoccupante, la Dallari è stata rimandata a casa. Fortunatamente, da questa spiacevole esperienza rimarrà solamente un bernoccolo sulla fronte, causata dal forte colpo.

FINE DELLA STORIA CON JUNIOR CALLY – Dopo la deludente esperienza con la scelta fatta a Uomini e Donne, Valentina aveva ritrovato la serenità con il noto rapper Junior Cally. Innamoratissima, l’ex tronista ha sempre appoggiato il rapper, rimanendo al suo fianco e difendendolo dalle critiche riguardo i testi delle sue canzoni.

Nonostante questo, però, la storia è giunta al termine in un modo davvero molto brusco. La ragazza ha infatti rivelato: “Il mio fidanzato non l’ho mai più sentito. Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso”. Stando a quanto raccontato da Valentina Dallari, il ragazzo sarebbe sparito senza darle una reale motivazione. La cosa ha ovviamente fatto infuriare la ragazza, soprattutto, dopo aver visto alcune IG Stories dell’ex dove venivano mostrati dei messaggi privati scambiati con altre ragazze, in cui spuntavano anche foto hot. Io da queste persone mi discosto completamente, mi fa tristezza però insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le p***e di mollarvi”, aveva commentato l’ex tronista.