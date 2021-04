Valentina Ferragni annuncia sui social di avere una grave patologia

Valentina Ferragni ha soli 28 anni ed è la sorella della nota web influencer, Chiara Ferragni. Ultimamente ha deciso di postare un post sui social nel quale annuncia i suoi fan di soffrire di una particolare patologia chiamata insulinoresistenza. Lo ha saputo dopo che si è sottoposta a delle apposite analisi che però non hanno dato i risultati sperati.

LA PATOLOGIA DI VALENTINA FERRAGNI – “Le analisi non sono andate bene, ho una patologia più grave del previsto”, ha spiegato la ragazza sui social. I suoi fan, che sono rimasti stupiti dall’accaduto sono davvero tanti. Vanta circa 4 milioni di seguaci. Nello specifico Valentina ha raccontato di aver fatto delle analisi 15 giorni fa e i risultati sono stati conosciuti nelle scorse ore.

Questa patologia colpisce molte persone, anche se alcuni non si rendono nemmeno conto di averla. L’insulinoresistenza, a quanto pare e stando a quello che ha dichiarato la Ferragni, non è neanche una patologia facile da diagnosticare e per questo si è complimentata con la sua dottoressa di fiducia.

Per Valentina la dottoressa che l’ha seguita è stata “bravissima” perché è riuscita a capire in fretta “qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito”. “Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza“. Ha inoltre rassicurato i fan sul fatto che a breve parlerà della malattia in modo più approfondito.

Per ora sappiano che questa patologia comporta una bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina. Questa condizione può portare al diabete mellito di tipo 2. Le cause possono essere varie, tra cui quelle ormonali, che sono anche le più comuni, genetiche o di tipo farmacologico.