Valentina Ferragni, “brutte notizie”: “Diagnosi errata, devo rifare tutti gli esami”

Nel corso degli ultimi mesi, Valentina Ferragni è stata spesso al centro dell’attenzione per via delle sue condizioni di salute. Proprio per questo la sorella di Chiara Ferragni ha nuovamente aggiornato i follower riguardo le sue attuali condizioni di salute, rivelando una “brutta notizia”.

“Diagnosi errata, esami da rifare” – Come già noto, qualche mese fa Valentina si è dovuta sottoposto ad un’operazione per rimuovere un tumore maligno. All’inizio, la più piccola delle sorelle Ferragni pensava che la bolla fosse un comune brufolo. Nel corso del tempo, però, si è decisa a sottoporsi a delle visite specifiche.

A distanza di mesi dall’intervento d’urgenza, l’influencer si è sottoposta alla prima visita di controllo. La ragazza ha aggiornato i suoi tanti fan, rivelando che la cicatrice sulla fronte è praticamente sparita. Il risultato è dato da un’attenzione e cura certosina nei confronti della sua pelle:

“La costanza nel curarlo tutte le sere con la crema e il cerotto, nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile ormai”.

Valentina Ferragni ha poi parlato di un altro suo problema di salute, rivelando di aver ricevuto una “brutta notizia”. Lo scorso mese l’influencer ha rivelato di soffrire d’insulinoresistenza, una patologia che può portare al diabete mellito di tipo 2.

Dopo aver effettuato ulteriori visite, i medici le hanno ammesso che la prima diagnosi è risultata errata: “Gli esami in cui mi si diagnosticava l’insulinoresistenza sono fallati e praticamente nulli (non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella)”. La ragazza, quindi, dovrà sottoporsi nuovamente agli esami, sperando che le analisi questa volta risultino negative.