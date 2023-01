Valentina Ferragni, bufera sui social

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, si è di recente ritrovata al centro di alcune polemiche per un post sui social

Ormai lo sappiamo: nell’epoca dei social la più minima cosa può scatenare l’ira di varie persone. Anche in questo caso, il pubblico del web non si è risparmiato. Si parla di Valentina Ferragni, sorella della nota influencer e moglie di Fedez Chiara Ferragni.

Il motivo dello sgomento generale? Una foto pubblicata sui social. Per il suo compleanno ha pubblicato una foto con un abito corto, abbinato dalla didascalia “Leather”. Una scelta di certo lecita, ma a cui sono comunque seguite le polemiche dell’intero web.

Valentina Ferragni senza slip?

È di certo una congettura, ma secondo tanti la foto in questione lascia intuire che la Ferragni non indossi le mutande. Tanto che i commenti non sono mancati. Una scelta di stile che non è stata gradita da molti. Si leggono commenti come: “Ma cosa sarebbe quello che stai indossando? Se è un vestito è orrendo”, commenta un utente mentre un altro gli fa eco: “Bellissima lei ma mi spiace dirlo il vestito é orribile”. E ancora: “Buttalo via quel vestito non ti si addice”, “Ma perché?!?”, “Terrificante, peccato che si debba conciare così per farsi notare”.

Intanto, la somiglianza tra le due sorelle trae in inganno alcuni utenti che sotto al post hanno commentato con complimenti. Ad ogni modo, indipendentemente da tutto, la scelta stilistica è pienamente lecita e lo sappiamo: il web si scatena per un non nulla, come in questo caso.