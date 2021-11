Valentina Ferragni, dopo l’operazione è in attesa della biopsia: “Sembrava un brufolo”

Nelle ultime ore la sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, ha fatto sapere di essersi dovuta sottoporre ad un intervento. L’influencer ha voluto subito rassicurare i follower, raccontando cosa le è accaduto e invitando i fan a mettere al primo posto la propria salute.

“Sembrava un brufolo” – Tramite le sue IG Stories, Valentina si è mostrata con un cerotto sulla fronte. Il motivo? La Ferragni si è dovuta sottoporre ad un intervento per rimuovere quella che potrebbe essere una semplice cisti o un tumore maligno:

“Stamattina ho tolto la “cosa” che ho sulla fronte da un anno più o meno. È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell’anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando”.

La piccola di casa Ferragni non sa ancora nulla di cosa potrebbe essere ciò che è stato rimosso: “potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno ma non super aggressivo)”. Continuando il suo racconto, la ragazza ha ammesso di dover attendere l’esito della biopsia: “Il medico l’ha rimossa con un bisturi elettrico perché questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta”.

La ragazza ha continuato a rassicurare i fan, promettendo loro che li aggiornerà non appena avrà novità riguardo la biopsia. Nel frattempo, Valentina dovrà aspettare una settimana per togliere i tre punti sulla fronte. Questo, però, non l’ha fermata nello sfilare al red carpet che l’aspetta proprio oggi.