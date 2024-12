Valentina Ferragni festeggia il compleanno: le parole di Chiara dividono il web

Domenica 29 dicembre, Valentina Ferragni ha festeggiato il suo 32° compleanno, circondata dall’affetto della famiglia e del compagno Matteo Napoletano. La celebrazione si è conclusa con una cena intima, durante la quale Valentina ha spento le candeline, immortalando il momento con alcune fotografie. Come da tradizione, la sorella Chiara Ferragni ha condiviso un carosello di immagini sui social, accompagnato da una dedica per festeggiare l’occasione.

Le parole di Chiara per la sorella

La didascalia scelta dall’imprenditrice digitale ha però attirato l’attenzione dei follower, suscitando reazioni contrastanti. “Happiest birthday to my baby sister who’s been one of my rocks this year and taught me so much about self love and change” (“I migliori auguri di buon compleanno alla mia sorellina, che quest’anno è stata una delle mie rocce e mi ha insegnato tanto sull’amor proprio e sul cambiamento”), ha scritto Chiara nel post.

Non tutti, però, hanno apprezzato il gesto. Alcuni utenti hanno criticato il tono della dedica, accusando l’influencer di mettere ancora una volta sé stessa al centro del discorso. Secondo alcuni commentatori, Chiara avrebbe sfruttato l’occasione per parlare delle difficoltà personali affrontate negli ultimi mesi, tra cui la separazione da Fedez e le vicende legali legate alla beneficenza.

Le critiche hanno richiamato episodi simili del passato, come il discorso pronunciato da Chiara durante il matrimonio dell’amica Veronica Ferraro, che molti avevano giudicato troppo autoreferenziale. Anche in questa occasione, le accuse si sono concentrate sul presunto egocentrismo dell’influencer.

Tuttavia, non sono mancati i messaggi di supporto. Molti hanno sottolineato l’importanza della vicinanza familiare in momenti difficili e hanno apprezzato la sensibilità di Chiara nel riconoscere e celebrare il ruolo della famiglia nella sua vita. Il compleanno di Valentina, dunque, si è trasformato in un nuovo terreno di dibattito per i follower della Ferragni, evidenziando ancora una volta come ogni gesto dell’influencer riesca a dividere l’opinione pubblica.