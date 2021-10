Valentina Ferragni, il confronto tra Instagram e realtà [FOTO]

Valentina Ferragni è una delle sorelle della famosa Chiara, infatti tra di loro si somigliano parecchio. Com’è quindi la ragazza senza filtri? Sappiamo che gli influencer sui social tendono a modificare un po’ le foto, ma qui possiamo mettere a confronto due scatti molto simili ma con sostanziali differenze. PER VEDERE LA FOTO CLICCA QUI.

IL RAPPORTO TRA SORELLE – Chiara, Valentina e Francesca sono le tre sorelle della famiglia Ferragni e straordinariamente somigliano parecchio alla mamma Marina Di Guardo, la quale di professione fa la scrittrice. Il loro è un rapporto molto intimo, il tipico legame tra sorelle e nonostante le incomprensioni le tre sono inseparabili. Chiara è imprenditrice e influencer, così come Valentina la quale possiede la sua linea di gioielli. Francesca, invece, ha tentato un’altra strada e lavora in uno studio dentistico.

ALL’OMBRA DI CHIARA? – Spesso sono circolate voci su una possibile gelosia delle sue sorelle, soprattutto Valentina, nei confronti di Chiara. Non è semplice essere familiari della nota influencer a causa della sua fama, tuttavia, queste voci sono totalmente infondate. Le sorelle sono molto legate tra loro, non hanno gelosie, anzi, si supportano sempre a vicenda in ogni occasione di vita.

CONFRONTO INSTAGRAM REALTÀ – Come vi abbiamo anticipato, spesso le influencer tendono a mostrarsi perfette sui social modificando di tanto in tanto gli scatti pubblicati. Anche nel caso di Valentina si ripete lo stesso meccanismo, ma di certo non è una colpa. A tutti capita di non sentirsi sempre all’altezza e il social permette di sentirsi più a proprio agio e belle.

Nello scatto da noi postato, non notiamo grandissime differenze ma piccolezze sostanziali. In primis la luce, ma anche il trucco, la postura e l’espressione sembrano diverse. Il viso, nella foto Instagram, sembrerebbe più schiacciato e uniforme mentre nell’altra foto più grande e allungato. Probabilmente, però, è solo per il solo fatto di essersi messa in posa. Come la preferite?