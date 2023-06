Valentina Ferragni, il like sul post contro Berlusconi: scoppia la polemica

Valentina Ferragni, sorella della nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni, è finita al centro delle polemiche. A non sfuggire all’occhio attento degli utenti dei social è stato il like, poi rimosso, messo ad un post contro Silvio Berlusconi.

IL LIKE DEL CAOS – Lunedì 12 giugno è venuto a mancare Silvio Berlusconi, per cui è stato indetto il lutto nazionale. Questa decisione non è andata giù a molti, scatenando l’indignazione di una parte del popolo del web.

A non essere d’accordo su questa decisione è stata anche Valentina, mettendo like ad un post che recitava: “Lutto nazionale. Non in mio nome”. Un gesto, quello della sorella di Chiara Ferragni, che non è affatto sfuggito all’occhio attento del popolo del web.

In molti hanno aspramente criticato il gesto di Valentina, date anche le sue varie partecipazioni televisive in Mediaset. Poco dopo la Ferragni ha tolto il like dal post, sicuramente a causa delle tante polemiche sorte attorno al suo gesto.

Inoltre, a non sfuggire all’attenzione degli utenti dei social è stato il silenzio da parte dei Ferragnez. A differenza di altri colleghi influencer, né Fedez né Chiara hanno speso pubblicamente delle parole sulla scomparsa dell’ex premier.