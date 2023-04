Valentina Ferragni, in che rapporti è con l’ex Luca Vezil?

Diversi mesi fa Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, ha annunciato la rottura con il fidanzato storico Luca Vezil. I due, però, non sono mai voluti scendere nei dettagli sui motivi che hanno spinto i due ragazzi a mettere un punto alla loro storia d’amore.

Ma in che rapporti sono attualmente Valentina e il suo ex? A dispetto di quanto spesso accade sui social, dove non mancano velate frecciatine e offese, la Ferragni ha speso delle belle parole per Vezil.

IN CHE RAPPORTI SONO? – Sempre molto attiva sui social, proprio come la sorella, Valentina ha deciso di dare la possibilità ai suoi fan di farle qualche domanda. Tra le tante curiosità, ovviamente, c’è stato chi le ha chiesto in che rapporti è rimasta con Luca, il suo ex.

“Sei rimasta in buoni rapporti con Luca Vezil?”, le ha così chiesto un follower. La ragazza si è mostrata sorridente, spiegando poi che:

“Siamo rimasti in buonissimi rapporti perché la relazione non è finita per tradimento o per altro. I motivi li sappiamo noi e non ci fa piacere dirli però ci siamo lasciati con tantissimo rispetto e tantissima stima. Gli auguro il meglio nella vita e so che spaccherà, come lui lo augura a me”. Valentina Ferragni ha poi così concluso: “Ci vediamo spesso, domani ad esempio viene a prendere Pablo (il cagnolino, ndr)”.