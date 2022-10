Valentina Ferragni, l’allenamento di pole dance: il video che fa impazzire i fan

Attraverso un suo recente video condiviso su Instagram, Valentina Ferragni ha fatto impazzire gli utenti del noto social network. Si tratta di un breve filmato che mostra la sorella dell’imprenditrice digitale intenta a uno dei suoi allenamenti di pole dance.

GLI ALLENAMENTI CHE FANNO IMPAZZIRE I FOLLOWER – Così come la sorella Chiara, anche Valentina è solita condividere con i follower i momenti della sua quotidianità. Proprio per questo quando la sorella più piccola della Ferragni quando ha iniziato a praticare questa disciplina, circa tre anni fa, ha condiviso fin dall’inizio questa sua passione.

Da quanto emerso non solo dal recente breve filmato sul suo account, ma anche attraverso le sue IG Stories, Valerina è migliorata in maniera impressionante. La ragazza si è mostrata mentre volteggia attorno al palo di casa, installato per allenarsi, in cui salta all’occhio la sicurezza in se stessa e la sinuosità nei suoi movimenti.

Davanti al breve video condiviso dalla sorella di Chiara Ferragni, non sono mancati i mi piace e i commenti da parte dei suoi fan. Gli utenti, infatti, si sono complimentati con la ragazza per i suoi miglioramenti e per la sua dedizione verso la pole dance.

C’è chi, tra i commenti, ha scritto: “Sei la prova e l’esempio perfetto per dimostrare che, l’impegno e la dedizione portano risultati”. Attraverso questo post su Instagram, quindi, Valentina Ferragni ha mostrato come la costanza e la determinazione portino a dei grandi risultati.

Per vedere il video di Valentina, clicca qui.