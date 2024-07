Valentina Ferragni: le ultime sponsorizzazioni al centro delle critiche

Dopo lo scoppio del pandoro-gate, a finire al centro della bufera non è stata solo Chiara Ferragni, ma tutta la sua famiglia. Nelle ultime ore, infatti, ad essere duramente attaccata dal è stata Valentina Ferragni per via delle sue recenti sponsorizzazioni.

AL CENTRO DELLE CRITICHE – Sembra proprio che la famiglia Ferragni continui ad essere nel mirino delle polemiche. A confermare ciò sono stati i recenti attacchi del popolo del web contro Valentina, una delle sorelle di Chiara. Il tutto ha avuto inizio con alcune sponsorizzazioni della ragazza.

Nel dettaglio, Valentina ha deciso di sponsorizzare su Instagram alcuni giochi giochi fatti e pensati per le bambine, ovvero per la creazione di acconciature e treccine colorate. Come mai questa scelta? La Ferragni ha confessato di non aver avuto mai questi giochi da piccola, nonostante le piacessero.

La giustificazione di Valentina non è servita a nulla. Diversi utenti, infatti, si sono scagliati contro l’influencer, etichettando come “infantili” queste sponsorizzazioni. Il popolo di Instagram, infatti, ha deciso di criticare aspramente la scelta della ragazza.

Un utente ha così voluto commentare la scelta degli oggetti: “Questa non sa più cosa vendere”. Un altro, invece, ha scritto: “Forse più adatto ad una bambina non ad una donna… lasciamo certe cose ai giovani (veri!)“.