Valentina Ferragni, l’ex Luca Vezil ha un flirt con una ragazza misteriosa? Arriva la smentita

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno formato una coppia solida per nove anni ma alcune settimane fa i due hanno annunciato la loro separazione. Tuttavia, in questi giorni si è fatto spazio un gossip molto interessante circa la situazione sentimentale del giovane, il quale sembrerebbe aver già dimenticato la sua ex fidanzata. Vediamo cosa è successo e la replica di lui.

Flirt in corso con una ragazza sconosciuta?

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pizzicato il giovane ad una festa di Halloween in compagnia di una ragazza misteriosa. C’è da dire che negli scatti riportati tra le pagine della rivista di gossip non si intravede nulla di compromettente come baci o atteggiamenti intimi. Tuttavia, questi scatti sono bastati per far rimbalzare la notizia sulle maggiori pagine di gossip.

La reazione di Luca Vezil dopo la paparazzata

La nota pagina Instagram The Pipol Gossip ha riportato le foto pubblicate dal settimanale. Luca Vezil non ha affatto apprezzato questa mossa da parte della rivista e ha così commentato: “Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio giusto?”.

Arriva la reazione di Valentina Ferragni

Nelle ultime ore, pare che anche Valentina Ferragni abbia risposto alla paparazzata del suo ex fidanzato. La sorella della famosa Chiara ha infatti pubblicato un video sul suo profilo in cui compare lei con un abito molto elegante nero e la seguente didascalia: “Baby, who cares?” che in buona sostanza significherebbe “chi se ne frega”.

Il video potrebbe essere una sorta di risposta alla paparazzata? C’è da dire che anche lei ha smentito una presunta fiamma con l’attore spagnolo Alvaro de Juana, noto per la serie Netflix Élite.