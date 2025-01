Valentina Ferragni, nuovo intervento per rimuovere un neo: l’appello sui social

Molto attiva sui social come la sorella, Valentina Ferragni ha voluto lanciare un nuovo appello ai suoi fan. La sorella di Chiara Ferragni si è sottoposta a un nuovo intervento, questa volta per rimuovere un neo. Ancora una volta la ragazza ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione.

L’APPELLO SUI SOCIAL – Attraverso una serie di storie di Instagram, Valentina ha voluto raccontare l’ultima operazione che ha dovuto affrontare recentemente. La Ferragni ha spiegato di aver dovuto rimuovere un neo che aveva sulla testa:

“Avevo un neo sopra la testa. Mi hanno dovuto togliere i capelli. Mi hanno fatto un piccolo buco e tolto i capelli che erano vicini al neo. Cresceranno? Sì, me lo auguro. Però diciamo che era il problema minore. Riuscirei in ogni caso a mascherare questo piccolo buco. Non stiamo parlando di dieci centimetri di neo”.

L’influencer ha voluto rassicurare i fan, aggiungendo che si tratta di un neo benigno e che sono quindi tutti fiduciosi che andrà bene. Come già accennato, questo non è il primo intervento a cui si sottopone. Nel 2021, infatti, Valentina ha dovuto rimuovere quello che poi si è rivelato essere un carcinoma basocellulare localizzato sulla fronte.

Come con la prima operazione, anche questa volta la ragazza ha voluto invitare i follower a sottoporsi ai regolari controlli e a non sottovalutare i sintomi: “Al 99,9% è tutto ok. Controllatevi sempre”.