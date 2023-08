Valentina Ferragni, offese e critiche sui social: “Quelle gambe non sono tue”

La famiglia Ferragni è da sempre bersagliata dai cosiddetti odiatori sui social. Più si è famosi, più la cerchia degli haters si allarga e lo sa bene Valentina Ferragni, la quale si è ritrovata offesa e criticata solo per aver pubblicato una foto in costume da bagno su Instagram.

Critiche e offese

Non c’è pace per le sorelle Ferragni, da sempre bersagliate solo per essere famose, belle e intelligenti. Valentina, la quale si è concessa una vacanza a Ibiza, ha pubblicato delle foto suggestive a bordo piscina in abito da sera con stivaloni e successivamente in costume da bagno.

Se la prima foto ha fatto il pieno di like e complimenti (e qualche domanda fuori luogo del tipo “Sei incinta?”), la seconda ha fatto il pieno di odio. Lo scatto incriminato mostra Valentina con un bellissimo costume da bagno nero, quasi un bikini che mette in mostra il suo corpo.

In molti, però, avrebbero accusato la giovane di aver utilizzato Photoshop per allungarsi le gambe: “Non per cattiveria, ma ti volevo davvero chiedere perché modifichi sempre tutte le tue foto”, “Non hai le gambe cosi. Si vede l’allungamento con Photoshop”, “Tutto merito di Photoshop. Quelle gambe non sono le tue, smettila”.