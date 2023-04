Valentina Ferragni, parla l’ex Luca Vezil: “La famiglia Ferragni è come un’accademia militaresca”

A distanza di diversi mesi dalla fine della sua storia con Valentina Ferragni, Luca Veliz ha deciso di parlare della sua ex fidanzata e della sua famiglia. Durante l’intervista, infatti, il ragazzo ha parlato del suo rapporto con i social e del suo legame con la sorella di Chiara Ferragni.

“La famiglia Ferragni è come un’accademia militaresca” – In occasione della sua condizione televisiva, precisamente nel programma Are you the one Italia, in onda su Paramount+, Vezil ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Inevitabilmente Luca ha parlato della sua relazione con Valentina, giunta al capolinea pochi mesi fa e che è stata per settimane nel mirino del gossip.

Sulla sua relazione con la sorella dell’imprenditrice digitale, Luca ha spiegato: “Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia, ad esempio: non lo farò mai. C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di… o il fidanzato della sorella di… o anche il fidanzato della sorella della moglie di… e via così, fino alla quinta generazione”

Ha poi aggiunto: “In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare”.

L’ex fidanzato di Valentina Ferragni ha poi parlato della famiglia di quest’ultima, rivelando peculiari retroscena: “Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni (…) Forse più che una scuola un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso”. Ha poi aggiunto: “Il fatto di essere stato a lungo nella famiglia più mediatica d’Italia ha avuto un peso, non ha senso negare. Solo durante il matrimonio di Chiara e Fedez hanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più”, conclude Luca Vezil”.