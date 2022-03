Valentina Ferragni, rivela su Instagram: “Ho molti fibromi nel seno”

Nei giorni scorsi Valentina Ferragni ha deciso di confidarsi sui social, aggiornando i suoi followers sulla sua attuale condizione di salute. Nelle IG Stories, infatti, la ragazza ha rivelato di avere dei fibromi nel seno.

“Ho molti fibromi nel seno” – La designer di gioielli ha voluto affrontare un tema delicato, ossia quello della salute. Ha infatti rivelato di doversi sottoporre ad un’ecografia mammaria, dato che sei mesi fa ha scoperto la presenza di fibromi nel seno.

Nell’IG Story Valentina ha così raccontato: “Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno). Ora devo farmi controllare ogni sei mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne conoscono)”.

La sorella di Chiara Ferragni ha voluto esortare tutti i suoi fan a non prendere trascurare la propria salute:

“Anche se non ho parentela con tumori al seno o ovaie per fortuna, è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano o sentiamo cose strane. Mi raccomando ragazze, tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate dal medico se sentite nel seno delle palline o cose strane. E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani. La prevenzione salva le vite.”

Questa, purtroppo, non è la prima volta che Valentina Ferragni parla della sua salute. La ragazza, infatti, quest’inverno si è dovuta sottoporre ad un intervento, dopo che le è stato scoperto un tumore maligno localizzato, sulla fronte del viso